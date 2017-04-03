Присяжные в крымских судах начнут рассматривать уголовные дела с 2018 года

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма начнет рассматривать дела при участии присяжных заседателей с 1 января 2018 года. Об этом заявил глава Совета судей Крыма Виктор Скляров.

«Задача, которая осталась у нас в числе первостепенных, – это внедрение в судебную систему Крыма рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. В соответствии с законом у нас 1 января 2018 года начнет рассмотрение дел Верховный суд с участием присяжных заседателей, с 1 июля 2018 года это будет введено в районных судах», – заявил Скляров.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».