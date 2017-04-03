Строительство Соборной мечети в Симферополе идет с опережением графика – Бальбек

Строительство Соборной мечети, призванной стать главным культовым объектом крымских мусульман, идет с опережением на месяц. Об этом заявил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек, сообщают «РИА Новости Крым».

«На этой неделе подрядчик выходит с основными мощностями. Строительство идет с опережением на месяц. В настоящее время на стройплощадке идет строительство подсобных помещений, а заливка основной бетонной плиты под строительство самого здания мечети запланирована на 21 апреля», – заявил Бальбек.

В феврале Руслан Бальбек заявлял, что Соборная мечеть в Симферополе будет открыта 21 апреля 2019 года.

Строительство Соборной мечети стартовало 25 сентября 2015 года. Она строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.

Руслан Бальбек стала депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Страны Запада не признали законность думских выборов на территории Крыма и наложили персональные санкции на Бальбека и других депутатов, избранных на полуострове.