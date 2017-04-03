«Сбербанк» не придет в Крым после ухода из Украины – российский эксперт

Компании работающие на территории аннексированного Крыма, могут попасть под международные санкции. Поэтому крупнейший банк России «Сбербанк» не станет открывать свои отделения на территории полуострова.Такое мнение 3 апреля в эфире Радио Крым.Реалии высказал заместитель главного редактора портала Banki.ru Семен Новопрудский.

«Сбербанк» хочет быть транснациональным банком. А чтобы быть транснациональным банком, лучше не иметь больше санкций, чем уже есть. Мне кажется, что сейчас, в данный момент, это является фундаментальным ограничителем. К тому же понятно, что приход «Сбербанка» в Крым едва ли мог быть еще и прибыльным. А в «Сбербанке» очень гордятся тем, что у них рекордная прибыль была в 2016 году» , – отметил Новопрудский.

По мнению эксперта, самыми ощутимыми для банковской системы России являются санкции США. Эти ограничения в случае «захода» «Сбербанка» в Крым могут усилится. А «удар по престижу может быть не менее болезненным, чем «удар по карману».

«Если любой банк находится под санкциями США, то он находится под санкциями во всем мире. Даже китайские банки, которые Россия пыталась представить чуть ли не как главного своего союзника и даже провозглашала поворот к востоку, опасаются вести активные дела с российским «санкционными» банками. Это могут быть штрафы, это может быть блокада возможных сделок по покупке дочек иностранных банков», – добавил Новопрудский.

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27 мая 2016 года на собрании акционеров «Сбербанка» президент организации Герман Греф заявил, что банк «не может вернуться в Крым», объяснив это риском попасть под санкции.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».