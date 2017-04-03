Черноморское военно-морское училище будет обучать курсантов из Вьетнама – начальник училища

Курсанты из Вьетнама с этого года начнут проходить обучение в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова. Об этом заявил подконтрольный Кремлю начальник училища, контр-адмирал Александр Гринкевич, сообщают крымские СМИ

«Сейчас у нас обучаются ребята из Экваториальной Гвинеи и Анголы. В этом году приезжают ребята из Вьетнама и Гвинеи. Они будут учиться по тем же специальностям, по которым обучаются и российские военнослужащие», – заявил Гринкевич.

Он утверждает, что сейчас училище готовит офицеров по специальностям, связанным с боевым применением и эксплуатацией ракетного вооружения надводных кораблей. «С этого года начинается подготовка офицеров подводных лодок, береговых ракетно-артиллерийских частей, а также специалистов подводно-технических работ специального назначения».

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. 20 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.