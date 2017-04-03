Крымское МВД назвало «чересчур мягким» приговор стороннику Алексея Навального

Российское управление МВД по Крыму подало апелляционную жалобу на приговор стороннику российского оппозиционера Алексея Навального, гражданскому активисту Алексею Ефремову. Об этом сам Ефремов рассказал 3 апреля в комментарии Крым.Реалии.

«Я узнал об этом тогда, когда сам планировал подавать апелляционную жалобу. Пришел в суд, там долго искали постановление по моему делу и, как оказалось, оно уже находится в Верховном суда Крыма», – заявил Ефремов.

По мнению активиста, апелляция со стороны полиции свидетельствует о том, что они считают вынесенный приговор слишком мягким и будут настаивать на необходимости подвергнуть Ефремова административному аресту.

«Административный арест – распространенная практика в России сегодня. Думаю, МВД считают, что приговор в виде штрафа – чересчур мягкий, и они хотят осудить меня по всей строгости закона, как говорится. На 10 или 15 суток», – добавил активист.

Он добавил, что в ближайшее время узнает дату рассмотрения апелляции и фамилию судьи. Защищать себя в суде Алексей Ефремов намерен самостоятельно.

26 марта в России прошли массовые протесты, инспирированные оппозиционным политиком, главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Люди вышли на улицу с требованием к власти ответить на обвинения в адрес премьер-министра страны Дмитрия Медведева, выдвинутые Навальным в фильме «Он Вам не Димон». По оценкам экспертов, всего по России в протестах приняли участие около ста тысяч человек.

В Крыму активисты из Симферополя и Севастополя также планировали провести серию одиночных пикетов.

Организатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев и гражданский активист Алексей Ефремов были задержаны полицией еще до начала пикетирования. По решению суда Кисиев был арестован на 10 суток, а Ефремова приговорили к штрафу в 500 рублей.

2 марта 2017 года Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрели более 16,5 миллионов человек.