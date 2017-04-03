Джемилев: такие как Семена не уживаются с оккупационным режимом в Крыму

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев называет журналиста, автора Радiо Свобода, Николая Семену «порядочным журналистом», и утверждает, что такие как он «не уживаются с оккупационным режимом в аннексированном Крыму». Об этом Джемилев рассказал 3 апреля в комментарии Крым.Реалии.

«Николай Семена – один из порядочнейших журналистов. Я знаком с ним более 20 лет. Прекрасный человек. Такие прекрасные люди не уживаются с оккупационным режимом, и следовало ожидать, что против него будут репрессии. Обвинения абсурдные. В любом приличном государстве такого рода обвинений не должно быть», – считает Джемилев.

Народный депутат добавил, что в аннексированном Крыму Россия применяет репрессии к тем, «кто сохраняет свое достоинство и верность своему государству».

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном райсуде Симферополя 3 апреля пройдет слушание по делу журналиста Николая Семены. Предыдущее заседание, которое должно было состояться 20 марта перенесли из-за маленького судебного зала.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.