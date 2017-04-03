В Крым приедет передвижной музей «Поезд Победы»

В Керчь, в рамках празднования Дня освобождения города от фашистских захватчиков, который отмечают 11 апреля, прибудет «Поезд Победы». Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

Поезд-музей, стилизованный под военные эшелоны периода Второй мировой войны, в 2016 году уже приезжал в Крым.

В Керчи, в день прибытия «Поезда Победы» в 2016 году, перекрыли движение городских троллейбусов и вызвали транспортный коллапс в центре города.

В Симферополе в прошлом году, в связи с прибытием на железнодорожный вокзал «Поезда Победы», усилили меры безопасности, были установлены временные заборы, перекрыты для прохода тротуары, образованы коридоры для входа и выхода на вокзал.

В составе «Поезда Победы» – шесть вагонов, в том числе, открытые платформы, на которых выставлена техника военных лет, а также вагон-теплушка с ретро-музеем внутри.

В одном углу вагона-музея размещена карта крымской наступательной операции 1944 года, а также портреты Ленина и Сталина, в другом – продемонстрированы условия отправки солдат на фронт: деревянные нары и печка-буржуйка.