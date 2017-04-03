В Крыму проходит суд над журналистом Николаем Семеной

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 3 апреля проходит судебное заседание по делу крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены.

Предыдущее заседание, которое должно было состояться 20 марта перенесли из-за маленького судебного зала.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал Николая Семену «порядочным журналистом», и утверждает, что такие как он «не уживаются с оккупационным режимом в аннексированном Крыму».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко называет редстоящий судебный процесс над Семеной «судилищем», которому пытаются придать вид цивилизованного действа.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.