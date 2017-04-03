Оппозиционные активисты Крыма планируют участвовать в протестной акции «Открытой России»

Оппозиционные активисты Крыма рассматривают возможность участия в анонсированной протестной акции «Надоел», которую организовывает общественная организация «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

Как сообщил Крым.Реалии гражданский активист Алексей Ефремов, сейчас группа активистов обсуждает варианты участия в других протестных мероприятиях.

«Мы сейчас обсуждаем свои дальнейшие планы. Формат нашей дальнейшей деятельности. Пока мы планируем включаться и поддерживать всероссийские оппозиционные тренды. В частности, мероприятие, которое организовывает «Открытая Россия» Ходорковского», – заявил Ефремов.

Он также добавил, что говорить о конкретике можно будет лишь после того, как удастся разобраться с последствиями одиночных пикетов «Димон Ответит», которые состоялись в Симферополе 26 марта.

«Главное сейчас решить ситуацию с Дмитрием Кисиевым (координатор инициативы «Навальный 2018. Крым», арестованный на 10 суток – КР), со мной (приговорен к штрафу в 500 рублей – КР), а потом уже разрабатывать методологию дальнейших действий», – подытожил Ефремов.

Накануне стало известно, что крымское управление МВД обжаловало приговор суда, вынесенный активисту Алексею Ефремову 26 марта в единый день массовых протестов в России. Активист полагает, что полиция намерена добиваться для него административного ареста на 10 или 15 суток.

26 марта сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального в Симферополе организовали несколько одиночных пикетов в поддержку протестов «Димон Ответит». В итоге задержано было около 10 человек. Двух из них (Дмитрия Кисиева и Алексея Ефремова – КР) осудили по статье КоАП России за неповиновение сотрудникам полиции.

30 марта движение «Открытая Россия» основанное Михаилом Ходорковским анонсировало всероссийскую акцию «Надоел», которая, по словам представителей «ОР», будет направлена против действующего президента России Владимира Путина. Предположительно акция пройдет 29 апреля. Перечня городов, в которых пройдут мероприятия, а также формат акции пока остаются неизвестными.