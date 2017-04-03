Крымского активиста Сулеймана Кадырова внесли в российский список экстремистов и оставили без пенсии

Крымский активист и правозащитник Сулейман Кадыров заявил, что его внесли в список экстремистов. Также ему заблокировали банковскую карту с единственным источником дохода. Об этом 3 апреля Кадыров рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«На меня возбуждено уголовное дело за мой пост «Крым – это Украина» и на основании этого меня внесли в список экстремистов. Блокировали банковский счет, куда приходит моя пенсия. Они не имели основания делать этого, так как это мой единственный заработок, несовершеннолетняя 10-летняя дочь, престарелая мама, 4 человека семьи и я сейчас остужался без пенсии», – сказал Кадыров.

Он добавил, что это решение российских властей он планирует обжаловать в Европейском суде.

«Как можно лишить человека пенсии, которая гарантируется не только международным правом, но и конституцией России? Это социальные выплаты, они не имеют права ее блокировать», – резюмировал Кадыров.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании Постановления судьи Родионова Игоря Ивановича на проведение осмотра в подозрении к призывам к непризнанию границ Российской Федерации и поддержке крымскотатарского батальона «Аскер».

11 октября 2016 года в отношении Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело за сепаратизм.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.