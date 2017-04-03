Крымское дело Семены постоянно находится на повестке дня в Совете Европы – Кулеба

Дело журналиста Николая Семены, суд над которым сейчас проходит в аннексированном Крыму, постоянно находится на повестке дня в Совете Европы, заявил в комментарии Крым.Реалии 3 апреля постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Еще с прошлого года, приехав на работу в Страсбург, я неоднократно поднимал вопрос о необходимости вмешательства Совета Европы в этот процесс, не в плане оказания давления на правоохранительные органы, а в плане (препятствования – КР) политической расправы над журналистом. Я могу подтвердить, что об этом деле хорошо известно в Совете Европы, и пока организация не нашла возможности оказать практическое влияние на этот процесс, но мы исходим из того, что в случае, если будут приняты какие-либо решения суда, это станет правовым основанием для Совета Европы высказать свою позицию», – сказал Дмитрий Кулеба.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы добавил, что ему «сложно судить», насколько жесткой будет реакция Совета Европы, но украинская сторона сделает все зависящее, чтобы «эта реакция была», сказал Дмитрий Кулеба.

В Крыму 3 апреля проходит судебное слушание по делу журналиста Николая Семены. 7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал Николая Семену «порядочным журналистом», и отметил, что такие как он «не уживаются с оккупационным режимом в аннексированном Крыму».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал предстоящий судебный процесс над Семеной «судилищем», которому пытаются придать вид цивилизованного действа.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.