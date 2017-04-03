В Крыму суд продолжит рассмотрение дело журналиста Семены 18 апреля – адвокат

Следующее судебное слушание по делу журналиста Николая Семены назначено на 18 апреля на 14.30. Об этом 3 марта сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в комментарии Крым.Реалии.

«Сегодня были допрошены 4 свидетеля обвинения. Из них двое были оперативники ФСБ, которые вели непосредственное прослушивание технических средств Николая Семены. Были допрошены еще два свидетеля, которые пояснили, что они читали эту статью. Она им показалась экстремисткой. Эти свидетели соцработники. Для чего их следствие включило? Я думаю для придания красок», – рассказал Курбединов.

В Крыму 3 апреля прошло судебное слушание по делу крымского журналиста Николая Семены.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал Николая Семену «порядочным журналистом», и отметил, что такие как он «не уживаются с оккупационным режимом в аннексированном Крыму».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвалпредстоящий судебный процесс над Семеной «судилищем», которому пытаются придать вид цивилизованного действа.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.