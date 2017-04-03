Николай Семена на суде: журналист имеет право выражать мнение по поводу статуса Крыма

На судебном заседании в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 3 апреля Николай Семена заявил, что любой журналист имеет право выражать свое мнение по поводу статуса Крыма и принимать участие в мировой дискуссии об этом статусе, которая сейчас ведется в мировом сообществе. Об этом Семена рассказал в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, на заседании суда основное внимание уделяли установлению авторства материала, который фигурирует в обвинении, несмотря на то, что сам журналист на первом допросе 19 апреля 2016 года признал авторство, и это является доказанным фактом.

«Сегодня заслушали свидетелей из ФСБ, которые проводили за мной слежку. Главное внимание было уделено тому, что доказывали, что я являюсь автором этого материала, хотя это я никогда не отрицал. Большее значение, на мой взгляд, будет иметь дальнейший ход рассмотрения дела, когда мы будем говорить о том, что сама эта статья не имеет состава преступления. Именно этому аспекту уделялось мало внимания во время следствия», – сказал Николай Семена.

Журналист отметил, что намерен на судебном заседании доказать, что «журналисты в данном случае просто использовали свое право на публикацию мнения, использовали свое право на свободу слова, и правомерно принимали участие в мировой дискуссии относительно статуса Крыма».

«Я говорил сегодня в своем возражении обвинению о том, что три года статус Крыма является, как минимум, спорным. Он обговаривается в мировом масштабе, и любой журналист или средство массовой информации имели право принимать участие в этой дискуссии и выражать свое мнение свободно, в соответствии с конституциями Украины и Российской Федерации, в этом нет никакого преступления», – подчеркнул Николай Семена.

Он добавил, что судебное заседание было открытым, на нем присутствовали представители средств массовой информации, они проводили аудиозапись судебного заседания. В то же время, суд отказал адвокату Николаю Семены в возможности провести аудио и видеозапись заседания.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 3 апреля прошло судебное заседание по делу крымского журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал Николая Семену «порядочным журналистом», и отметил, что такие как он «не уживаются с оккупационным режимом в аннексированном Крыму».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвалпредстоящий судебный процесс над Семеной «судилищем», которому пытаются придать вид цивилизованного действа.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.