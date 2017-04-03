Курбединов: защите Семены отказали в закрытом допросе сотрудника ФСБ

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя, отказал в ходатайстве защиты журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены о закрытом допросе сотрудника ФСБ. Об этом 3 марта сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в комментарии Крым.Реалии.

«Александр Попков ходатайствовал о проведении закрытого судебного заседания для того, чтобы допросить одного из сотрудников ФСБ, который при каждом неудобном вопросе ссылался на государственную тайну. Мы инициировали такое ходатайствовало перед судом, что бы провели закрытое судебное заседание, что бы никого ничего не смущало. Суд отказал в удовлетворении такого ходатайствова», – рассказал Курбединов.

Адвокат добавил, что сторона защиты, «вероятно» будет обжаловать решение российского суда об отказе в проведении закрытого судебного заседания.

В Крыму 3 апреля прошло судебное слушание по делу крымского журналиста Николая Семены. Следующее заседание назначено на 18 апреля на 14.30.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев назвал Николая Семену «порядочным журналистом», и отметил, что такие как он «не уживаются с оккупационным режимом в аннексированном Крыму».

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвалпредстоящий судебный процесс над Семеной «судилищем», которому пытаются придать вид цивилизованного действа.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.