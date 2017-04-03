В России ужесточат контроль над интернетом после теракта в Петербурге – эксперт

Вслед за взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля в России ужесточат регулирование интернета. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал директор информационно-аналитического центра «СОВА» Александр Верховский.

«Даже без теракта в метро какое-то ужесточение и урегулирование, касающееся интернета, все равно бы происходило. Потому что в этом направлении творческая мысль законодателя как раз и работает. Да, я думаю, что после теракта мысль эта заработает быстрее. Какой именно законопроект они придумают, что там еще нужно ограничить... У нас уже дорегулировались довольно далеко, но точно не собираются останавливаться», – сказал Верховский.

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Он отметил, что наряду с «репрессивным умыслом» властей, в российском обществе есть немало сторонников ограничения свободы в интернете.

«Я думаю, здесь есть некоторое добросовестное заблуждение людей из спецслужб и многих симпатизирующих этой идее граждан, что если что-то в интернете «подкрутить», то зла меньше станет на свете», – добавил эксперт.

В России в 2016 году было выявлено свыше 116 тысяч фактов ограничения свободы интернета, что почти в 8 раз больше по сравнению с предшествующим годом. Такие данные называли в Международной правозащитной группе «Агора».

Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля около 15:00. По данным антитеррористического комитета России, в результате взрыва погибли девять человек, 20 – ранены. Ранее сообщалось о 10 погибших и около полусотни раненых.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в эфире телеканала «Россия-24» назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва.