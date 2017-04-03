Донецкое региональное общественное вещание охватывает Крым и территорию зоны АТО – Костинский

Донецкое региональное общественное вещание охватывает всю территорию зоны АТО и аннексированный Крым. Об этом на своей странице в Facebook написал член Национального совета по по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

«В четверг Национальный совет переоформил телевизионные лицензии общественного вещания. А уже сегодня НСТУ обеспечила вещания регионального донецкого телеканала «До ТБ» через спутник Amos 3», – написал Костинский.

Член Нацсовета также добавил, что следующий в очереди – луганский общественный телеканал «ЛОТ».

Осенью 2016 года через спутник начал вещание крымский региональный общественный канал «UA: КРЫМ».

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию разработали проект стратегии развития телерадиовещания на территории Херсонской области и организации вещания на территорию аннексированного Крыма. Цель стратегии – качественно увеличить уровень покрытия территории Херсонской области аналоговым и цифровым эфирным вещанием, а также исключить прием аналогового и цифрового эфирного вещания с аннексированной территории в южных районах Херсонской области.