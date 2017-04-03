Репост в соцсетях может стать основанием для преследования в России – эксперт

Репост в социальной сети может стать основанием для преследования российских пользователей интернета по «антиэкстремистским» статьям. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сказал директор российского информационно-аналитического центра «СОВА» Александр Верховский.

По его словам, российское «антиэкстремистское» законодательство базируется на «размытых» определениях, из-за чего непонятно, что именно считается экстремизмом или призывом к сепаратизму.

«Сам по себе репост рассматривается как нечто эквивалентное собственному высказыванию или нет? На практике, зачастую в делах, это именно так и есть. Следствие не пытается осознать умысел, говоря уголовным языком, того человека, который этот репост сделал, что он хотел сказать. А должно было бы контекстом, если речь идет о соцсети, должно являться содержание аккаунта в целом, я так думаю. На самом деле, это довольно туманно. И да, безусловно, сделать репост чего-нибудь такого, не сопроводив это явным отмежеванием, это рискованный поступок», – пояснил эксперт.

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После аннексии Крыма в Уголовном кодексе России появилась статья 280.1 («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России» – КР).

Первыми осужденными по этой статье стали критики аннексии украинского полуострова. 57-летнего татарского активиста из России Рафиса Кашапова приговорили к 3 годами заключения за посты в соцсетях. Краснодарскую активистку Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии за репост картинки с текстом о том, что украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине. Инженеру-механику из Твери Андрею Бубееву российский суд дал два года колонии за репост статьи под названием «Крым – это Украина» публициста Бориса Стомахина.

В Крыму по статье 280.1 Уголовного кодекса России проходят трое журналистов, в том числе автор Крым.Реалии Николай Семена, которого судит подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя. Также эту статью вменяют лидеру Меджлиса крымских татар Рефату Чубарову и его заместителю Ильми Умерову. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.