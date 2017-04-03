В Ялте создали организацию ветеранов комсомола

В конференц-зале гостиницы «Бристоль» 30 марта состоялось учредительное собрание ялтинского отделения организации Союза ветеранов комсомола Крыма. В состав организации вошли 29 человек – активных участников комсомольского движения в период до 1991 года. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба российской администрации Ялты.

«Основными задачами Союза ветеранов комсомола Крыма провозглашены социальная защита и забота о ветеранах комсомола, активное участие ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, активное участие в общественной и культурной жизни Крыма и Большой Ялты», – отметил секретарь организации Вячеслав Осинский.

По информации пресс-службы, главной темой обсуждения стало празднование 100-летия со дня образования комсомола, которое будет отмечаться в 2018 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».