В Симферополе прошла акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге

В Симферополе вечером 3 апреля прошла акция памяти жертв теракта в в метро Санкт-Петербурга. В частности, состоялась панихида по погибшим. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

По уточненным данным, не менее 10 человек погибли в результате взрыва, который произошел в метро Санкт-Петербурга. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что семь человек погибли на месте взрыва, двое по дороге в больницу и еще один человек уже в больнице.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко также заявил журналистам о 10 погибших. Раненых, по его словам, около 20 человек.

Пресс-служба администрации города сообщила о 43 госпитализированных с ранениями.

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что пока нет информации о возможных пострадавших украинцах.

Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центральной части города около 15 часов по местному времени. После взрыва всю систему метрополитена в Санкт-Петербурге закрыли.

В Генеральной прокуратуре России этот взрыв сначала назвали террористическим актом, но потом уточнили, что еще рано говорить о причине взрыва наверное. Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело.

Также в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что еще на одной станции метро в центре Санкт-Петербурга нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили.

Последний раз взрывы в метро в России устраивали в марте 2010 года в Москве, тогда на двух станциях погибли не менее 33 человека. В Санкт-Петербурге, втором по населению городе России, до сих пор значительных нападений не было.