В Крыму уничтожается историко-культурная уникальность полуострова – российская общественница

Российские власти Крыма ведут политику «беспредельного освоения» уникальных территорий полуострова, их унификации, стандартизации и урбанизации.

Такое мнение высказала Крым.Реалии заместитель руководителя рабочей группы по организации общественного контроля за сохранением и использованием культурного наследия Крыма Общественной палаты России, архитектор, руководитель Крымского отделения АНО «ЭКОН» (Центра экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей) Ольга Вечер.

«Минэкономразвития губит Крым, применяя даже соответствующую терминологию «туристско-рекреационный кластер» вместо – «историческое поселение», «музей-заповедник», тем самым унифицируя и урбанизируя территорию. Минэкономразвития полностью отстранило Министерство культуры от разработки стратегий и концепций развития полуострова. Хотя все концепции сводятся к одному – актуализации разработанных еще при Украине «историко-архитектурных опорных планов» и проектов охранных зон объектов наследия. Но эти проекты сейчас тщательно утаиваются», – прокомментировала Вечер.

По информации общественницы, она обращается по этой проблеме в разные инстанции.

«Минэкономразвития имеет свое видение Крыма, как территории беспредельного освоения, унификации и стандартизации. Предлагаемые им проекты новых набережных Ялты, Гурзуфа, модернизации парка Литфонда в Коктебеле, благоустройства Ай-Петри, Тихой и Лисьей бухт ставят целью стереть нашу историческую память, подрубить наши корни, лишить Крым уникальности», – отметила российская общественница.

В Крыму сформирован новый штаб по реализации ФЦП (Федеральная целевая программа – КР) до 2020 года. По информации крымских властей, подконтрольных Кремлю, в штаб вошли структуры Минэкономразвития и дирекция по управлению ФЦП. Решения этого штаба будут обязательными для исполнения всеми исполнительными органами республики Крым и муниципальным образованиям. Постановлением правительства России от 29 ноября 2016 года общий объем финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя был увеличен до 769,54 миллиарда рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



