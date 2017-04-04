Из Крыма и Донбасса переехали более 1 млн 200 тысяч семей – Минсоцполитики Украины

По состоянию на 3 апреля 2017 года из Донбасса и аннексированного Крыма переехали более 1 млн 200 тысяч семей, сообщает пресс-служба Министерства информационное политики Украины.

«По состоянию на 3 апреля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 млн 590 056 тысяч переселенцев или 1 млн 278 204 тысяч семей из Донбасса и Крыма. По состоянию на 30 марта 2017 получателям помощи профинансировано 764 669 тысяч гривен», – отмечается в сообщении.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, часть жителей полуострова выехали на материковую Украину. По состоянию на 28 февраля региональные штабы Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины зарегистрировали более 1 млн 62 тыс. 460 внутренне перемещенных лиц.