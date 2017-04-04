Путин подписал закон о запрете переводов в Украину через иностранные платежные системы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на денежные переводы в Украину через иностранные платежные системы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета. Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора. Закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.

Как сообщает ТАСС, в Совете Федерации России при рассмотрении данного документа ранее подчеркивали, что данные нормы являются ответом на действия властей Украины, которые фактически запретили работу российских платежных систем.

В октябре 2016 года украинские власти ввели санкции в отношении российских платежных систем «Золотая корона», «Колибри» (Сбербанк), «Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko. Национальный банк Украины (НБУ) разослал банкам – участникам российских платежных систем телеграммы относительно прекращения операций с этими системами, а также обязал банки вернуть регулятору свои свидетельства о регистрации в российских платежных системах.