Подозреваемым во взрыве в Петербурге является рожденный в Кыргызстане гражданин России – спецслужба в Бишкеке

Государственная служба безопасности Кыргызстана заявила 4 апреля, что главным подозреваемым в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга является рожденный в Кыргызстане гражданин России.

Представитель кыргызстанского спецслужбы Рахат Сулайманова заявил, что подозреваемым является рожденный в Ошской области на юге Кыргызстана в 1995 году Акбарджон Джалилов.

Жертвами взрыва, произошедшего днем 3 апреля в Санкт-Петербурге, стали 11 человек. Ранения получил еще 51 пассажир метрополитена.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

В Генеральной прокуратуре России этот взрыв сначала назвали террористическим актом, но потом уточнили, что еще рано говорить о причине взрыва. Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело. Также в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что еще на одной станции метро в центре Санкт-Петербурга позже нашли самодельное взрывное устройство, но его вовремя обезвредили.