В Крыму по учебной тревоге подняли авиацию – СМИ

Фронтовая авиация Южного военного округа в Крыму и Волгоградской области соседней России в рамках летно-тактических учений 4 апреля поднята по тревоге, заявил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, сообщают РИА Новости Крым.

«В Крыму и Волгоградской области летчики объединения ВВС и ПВО Южного военного округа подняты по учебно-боевой тревоге в рамках летно-тактических учений. Экипажи фронтовой авиации Су-24М, Су-25М и Су-25СМ отрабатывают вопросы по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов и баз условных незаконных вооруженных формирований, а также их крупных складов горюче-смазочных материалов, схронов с оружием и боеприпасами», – пояснил Астафьев.

Он также уточнил, что учения продлятся в течение четырех дней.

На официальном сайте Министерства Обороны России и Южного военного округа нет информации о проведении учений.

Накануне, 29 марта, в Крыму проходили учебные стрельбы зенитчиков Черноморского флота России. 24 марта в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».