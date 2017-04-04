Главгосэкспертиза России согласовала реконструкцию 12 причалов Южного берега Крыма

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции 12 причалов от Фороса до Судака, относящихся к Ялтинскому морскому торговому порту. Об этом сообщила пресс-служба российской службы экспертизы.

«Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предполагает проведение работ по реконструкции 12 пассажирских пирсов отдельными этапами. В частности, будут обновлены причалы в Гурзуфе, Судаке, Партените, Ливадии, Мисхоре, Симеизе, Алупке, Алуште, в Никитском ботаническом саду в Ялте, у Ласточкиного гнезда и некоторые другие, – говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Накануне Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства и реконструкции объектов инфраструктуры морского порта Евпатории, предусматривающий восстановление пассажирских пирсов «Сад Караева», «Парк Фрунзе» и «Новый пляж».

В октябре 2016 года российские власти Ялты сообщали о реализации программы по реконструкции всех берегоукрепительных сооружений в городе, в том числе причалов, которая предусмотрена в 2017-2018 годах.