Алуштинскому депутату и редактору местного издания продлили срок ареста на месяц

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд удовлетворил ходатайство российского следователя и продлил срок содержания под стражей редактору алуштинского издания «Твоя газета» Алексею Назимову и депутату местного городского совета Павлу Степанченко. Таким образом алуштинцы пробудут в СИЗО до 4 мая 2017 года.

Как рассказал Крым.Реалии адвокат Назимова Алексей Ладин, суд завершился 3 апреля в 23:40.

«По мнению защиты, решение это незаконное, так как следствие окончательно уже сформировало обвинение, исходя из этого обвинения, в действиях Назимова нет состава преступления...Суд, как обычно, мотивировал, якобы Назимов может воспользоваться авторитетом главного редактора и повлиять на показание свидетелей или другим образом повлиять на ход предварительного расследования. Парадокс ситуации в том, что предварительное расследование уже закончилось и нам давно объявлено о завершении следствия, и в данный момент идет процедура ознакомления», – указал адвокат.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Позже дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).