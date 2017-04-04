Украинцев нет среди пострадавших от взрыва в Санкт-Петербурге – предварительные данные МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что, по предварительным данным, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в метро российского Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля.

«МЧС России обнародовало список граждан, пострадавших при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга, которые по состоянию на 04.04.2017 находятся в медицинских учреждениях города. По информации представителей медицинских учреждений, граждан Украины в настоящее время не установлено», – говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

Также сообщается, что список погибших пока не обнародовали.

«По состоянию на 10:00 4 апреля обращений в Генеральное консульство по розыску граждан Украины не поступало. Генеральное консульство Украины продолжает работу до окончательного выяснения информации о возможном наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших», – добавили в департаменте МИД.

Жертвами взрыва, произошедшего днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга, стали 11 человек, 51 человек – ранены.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

4 апреля Государственная служба безопасности Кыргызстана заявила, что главным подозреваемым в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга является рожденный в Кыргызстане гражданин России.

Представитель кыргызстанского спецслужбы Рахат Сулайманова заявил, что подозреваемым является рожденный в Ошской области на юге Кыргызстана в 1995 году Акбарджон Джалилов.