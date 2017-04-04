Степанченко и Назимов завершили голодовку в крымском СИЗО, не добившись исполнения требований

По настоянию общественности и рекомендациям адвокатов редактор алуштинского издания «Твоя газета» Алексей Назимов и депутат местного городского совета Павел Степанченко, которые содержатся в СИЗО, прекратили голодовку. Такое решение арестованные приняли в ходе заседания суда о продлении срока ареста. Об этом Крым.Реалии рассказал 4 апреля адвокат Назимова Алексей Ладин.

«Я всегда говорил, что не разделяю такую форму протеста и настаивал, говорил с Назимовым о прекращении голодовки. Вчера они приняли решение остановить голодовку, им необходимы силы для ознакомления и анализа дела. Получается они голодали почти 10 дней без нескольких часов. Следователь приобщил к материалам дела справку от врача, что у них нет заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО», – добавил адвокат.

При этом Ладин отметил внешнее истощение Назимова и Степанченко. Адвокат отмечает, что рассчитывать на врачебное сопровождение при выходе из голодовки не приходится.

«Тот факт, что они объявили голодовку, был проигнорирован и сотрудниками СИЗО, и прокуратурой, и следствием. Я им говорил, что голодовка неэффективна, они только подорвут здоровье. Я распечатал и передал Назимову рекомендации по выходу из голодовки, будут заниматься самостоятельно», – сказал Ладин.

25 марта Алексей Назимов и оппозиционный депутат Алуштинского горсовета Павел Степанченко объявили голодовку в следственном изоляторе Симферополя. Требование – «прекратить незаконное уголовное преследование».

Ранее сообщалось, что подконтрольный России Алуштинский городской суд 3 апреля еще на месяц продлил срок содержания под стражей редактору Алексею Назимову и алуштинскому депутату Павлу Степанченко.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября прошлого года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело было переквалифицировано по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).