Число жертв взрыва в Санкт-Петербурге возросло до 14 человек

Число погибших в результате взрыва в метро российского Санкт-Петербурга возросло до 14 человек, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, еще 49 человек находятся в больницах с ранениями.

Взрыв произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось о 11 погибших и 51 раненом.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел во время пребывания российского президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт.

4 апреля Государственная служба безопасности Кыргызстана заявила, что главным подозреваемым в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга является рожденный в Кыргызстане гражданин России.

Представитель кыргызстанского спецслужбы Рахат Сулайманова заявил, что подозреваемым является рожденный в Ошской области на юге Кыргызстана в 1995 году Акбарджон Джалилов.