Наблюдательный совет «UA: Перший» призвал организаторов «Евровидения» уважать суверенитет Украины

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковал Европейский вещательный союз за вмешательство во внутренние дела страны. Текст обращения опубликован на сайте телеканала «UA: Перший» поздно вечером 3 апреля.

«Мы полностью разделяем негативные чувства членов Европейского вещательного союза по поводу того, «что в этом году соревнование используется как средство в нынешнем противостоянии между Российской Федерацией и Украиной». Однако нас удивляет тот факт, что «огорчение» и «ярость» по этому поводу генеральный директор Европейского вещательного союза (Ингрид Делтенре – КР) выражает не российской, а украинской стороне», – говорится в заявлении.

«Это существенно противоречит заявлениям госпожи Ингрид Делтенре об «аполитичности» «Евровидения», поскольку фактически госпожа Делтенре соглашается на сторону Российской Федерации в устроенной российской стороной политической провокации», – отмечает Наблюдательный совет НСТУ.

31 марта появилась информация, что Украину могут лишить права в будущем принимать «Евровидение» из-за запрета СБУ на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. Об этом говорится в письме главы EBU Ингрид Делтенре премьер-министру Владимиру Гройсману, размещенном на сайте Oikotimes.

12 марта Россия определила своего представителя на «Евровидение» – Юлию Самойлову, которая выступила в оккупированном Крыму 27 июня 2015, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

22 марта СБУ запретила участницы от России Юлии Самойловой въезд в Украину на три года. Несколько стран обратились в EBU с критикой решения украинских властей, заявив, что рассматривают возможность бойкотировать конкурс.

Согласно порядку выступлений участников первого и второго полуфиналов «Евровидения-2017», обнародованном накануне Европейским языковым союзом (EBU) и Национальной общественной телекомпанией Украины, представительница России будет выступать 11 мая во номером 3.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая.