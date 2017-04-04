В Херсоне презентовали книгу «Наш Крым», часть тиража подарили местному университету

В Херсоне 4 апреля презентовали книгу «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова», в которой опубликованы публицистические статьи об истории полуострова с момента становления Крымского Ханства до независимости Украины 1991 года. Об этом во вторник сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«В книге мы опубликовали тексты, в которых идет речь о событиях, происходивших до 90-х годов прошлого века. А новейшая история –​ предмет отдельного изучения, более глубокого осмысления и отдельных книг о ней», – сказал Максим Майоров.

В сборник вошли более тридцати статей пятнадцати авторов. Среди авторов сборника – Гульнара Бекирова, Андрей Иванец, Сергей Громенко и другие.

Презентация книги состоялась в актовом зале Херсонского государственного университета.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Украинский институт национальной памяти подарил Херсонскому государственному университету часть тиража книги «Наш Крым. Нероссийские истории украинского полуострова», изданной институтом.

«Этот сборник можно считать своего рода прологом к переосмыслению истории Крыма теми людьми, для которых Крым – родина, и которые сейчас вынуждены жить за ее пределами. Это – история без мифотворчества, без постоянных попыток оправдать действия тех или иных правителей, что пытаются навязывать россияне. В их историографии знаковые вехи – завоевания Крыма, от событий XVIII века до «отжатия» полуострова в 2014 году. Но есть же и другая история, которую ранее или замалчивали, или мало о ней говорили», –​ сказал Максим Майоров.

По его словам, труды по истории Крыма, которые сейчас пишут и публикуют российские ученые – «мифология, фальсификация, попытка оправдать захват полуострова». И потому, отметил Майоров, задача украинской исторической науки –​ создание максимально непредвзятой истории Крыма и распространение этих знаний.

20 января во время презентации книги в Киеве ее составитель крымский историк и журналист Сергей Громенко сообщил, что в работе над сборником принимали участие полтора десятка авторов.

В электронном формате книгу можно найти на официальном сайте Института национальной памяти.