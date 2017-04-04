Порошенко: России нужна была провокация, а не участие в «Евровидении»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что запрет со стороны украинской власти на въезд в страну участницы «Евровидения-2017» от России является законным и позволил избежать провокации со стороны Москвы.

«Российская сторона рассчитывала на провокацию. Украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно в отношении всех, кто нарушает украинское законодательство, и поэтому соответствующие органы не предоставили разрешения на пересечение украинской границы», – сказал Порошенко 4 апреля после встречи с президентом Латвии Вейонис в Риге.

Он добавил, что Украина «четко и последовательно» стоит на позиции непризнания незаконной аннексии Крыма. «Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением законодательства Украины и влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне. Требования едины для всех», – подчеркнул президент.

По его словам, Россия отвергла возможные варианты урегулирования ситуации: не согласилась на участие своей представительницы через видеотрансляцию и на замену участника. «России не требовалось участие в «Евровидении», ей была нужна провокация. Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти, этой провокации удалось избежать», – сказал президент.

Россия определила своего представителя на «Евровидении-2017», которое в этом году состоится в Киеве, Юлию Самойлову. Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

22 марта СБУ запретила Самойловой въезд в Украину на три года. Несколько стран обратились в EBU (Европейский вещательный союз) с критикой решения украинских властей, заявив, что рассматривают возможность бойкотировать конкурс.

31 марта появилась информация, что Украину могут лишить права в будущем принимать «Евровидение» из-за запрета СБУ на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. Об этом говорится в письме главы EBU Ингрид Делтенре премьер-министру Владимиру Гройсману, размещенном на сайте Oikotimes.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковал Европейский вещательный союз за вмешательство во внутренние дела страны.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая. Финал – 13 мая. Украина в этом году на «Евровидении» будет представлять рок-группа О.Тorvald с песней Time.