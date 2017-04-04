Черноморский флот России провел артиллерийские стрельбы в море

Ракетный катер Р-239 принадлежащий Черноморскому флоту России в рамках учения провел артиллерийские стрельбы по условному противнику. Об этом 4 апреля рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Ракетный катер Черноморского флота Р-239 выполнил практические артиллерийские стрельбы в море в соответствии с планом боевой подготовки в рамках сдачи курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению). В одном из полигонов флота, отрабатывая организацию обороны корабля от средств воздушного нападения противника, катер провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели и надводной мишени», – сообщил Трухачев.

Военный добавил, что к обеспечению этого эпизода привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации флота.

В Крыму 24 марта завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.