Зубкову предложили перенести зоопарки «Тайган» и «Сказка» на материковую Украину

Крымскому предпринимателю Олегу Зубкову предложили перенести его ялтинский зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган» на материковую Украину, в Херсонскую область. Об этом 4 марта заявил экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент Крым.Реалии.

«Есть предложение основателю парка «Тайган» и зоопарку «Сказка», нашему крымскому предпринимателю Олегу Зубкову, перебраться в Херсонскую область. Ответить на вопросы правоохранителей по поводу сепаратизма: где он был, где не был. В крайнем случае, получить условный срок и заниматься дальше любимым делом на территории где это нужно», – сообщил Лиев.

Крымский предприниматель Олег Зубков в комментарии Крым.Реалии заявил, что никаких предложений от украинской стороны ему не поступало.

«Никаких реальных предложений не было. Это просто был эфир, в котором участвовал бывший министр по курортам и туризму Лиев, и там он это предложил. Но это нереально. Как можно перевезти зоопарк? Кто его выпустит из Крыма и впустит туда? Я рассматриваю любые предложения по развитию своих парков, но не в ущерб существующим. Потому что существующие парки никуда не сдвинешь», – сказал он.

Зубков добавил, что он отдает приоритет турецкому проекту.

«У нас достаточно много животных, и можно было бы создать новый парк. Поэтому я поддерживаю турецкий проект и другие интересные проекты. В Крыму мне по-прежнему не дают развиваться, поэтому нужно делать это в другом месте», – заявил Зубков.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания.

Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.