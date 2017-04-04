В суде по «делу 26 февраля» свидетель путался в показаниях – адвокат

Во время очередного судебного заседания по делу «26 февраля» допросили свидетеля, который путался в показаниях. Об этом 4 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев.

«Данный свидетель участвовал на стороне пророссийского митинга. Перед этим 23 февраля он записался в «народное ополчение», – отметил Семедляев.

По информации адвоката, когда свидетель давал показания в суде, он говорил, что крымские татары не были агрессивно настроены и тяжелые предметы никто не бросал.

«Но после того, как огласили его показания, он поменял свое мнение в противоположную сторону. Он начал говорить, что полностью поддерживает те показания, которые давал на предварительном следствии. По его словам, газ пускали со стороны крымских татар, и с той же стороны бросали тяжелые предметы. На вопрос Мустафы Дегерменджи, какие из показаний правдивы, свидетель ответил, что правдивыми были показания, данные на предварительном следствии», – добавил Семедляев.

Раньше подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя отложил заседание по «делу 26 февраля», чтобы новый адвокат фигуранта дела Арсена Юнусова Владимир Климашевский ознакомился с материалами дела.

27 февраля адвокат Николай Полозов сообщил, что на суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза удовлетворили ходатайство прокурора о вызове на допрос ранее осужденных Эскендера Небиева, Талята Юнусова и Арсена Юнусова. Трое допрошенных ничего не сказали о действиях задержанного во время митинга возле стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.