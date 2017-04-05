После аннексии Крыма на Херсонщину массово поехали туристы – власти

После аннексии Крыма Россией в Скадовском районе Херсонской области в разы увеличилось количество туристов и нагрузка на инфраструктуру района. В курортный сезон в местных гостиницах и санаториях почти не остается свободных мест. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Скадовской районной государственной администрации Сергей Павленко.

«Проведя подсчеты, мы получили цифру более 900 тысяч человек (туристов – КР) за прошлый год. Это, действительно, рекордное количество. А непосредственно за два месяца посещений – июль-август – у нас загрузка была 98% и больше. То есть селиться вообще было негде. Конечно, турист, который уехал из Крыма – наш основной клиент, внутренний турист. Потому на фоне миллиона внутренних туристов у нас порядка 10 тысяч всего иностранцев. Мы действительно чувствуем на себе эту нагрузку», – сказал Сергей Павленко.

Он отметил, что сейчас в центре Скадовска начинается строительство крупного отельно-апартаментного комплекса с выходом к морю. Там будет спа-центр, кинотеатр, конференц-зал, комплекс оздоровительных услуг. Планируется, что будет построено четыре 9-этажных корпусов и нескольких четырехэтажных.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев в комментарии Крым.Реалии заявил, что туропоток в Крым в 2017-ом году не превысит прошлогоднего уровня – 1,6 млн человек.

«Нет никаких оснований для существенного изменения (турпотока – КР) по сравнению с прошлым годом. Он немного сократится из-за бюджетных возможностей. Россия раньше отправляла бюджетников. Их будет меньше. Максимальную свою возможность они за два года показали. Украинский туристический поток останется на уровне прошлого года. Это будет от 170 до 200 тысяч человек. Против прошлых лет – это было 4,5 млн»,– сказал Лиев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».