Отказавшихся от Крыма украинских туристов «делят» четыре области Украины – представители туриндустрии

После аннексии Крыма «в выиграше» оказалась туристическая сфера четырех областей Украины. Именно эти регионы распределили между собой украинских туристов, которые отказались от поездок на аннексированную территорию. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сказал руководитель Центра туризма «ХерсON» Павел Билецкий.

«Херсон, Николаев, Одесса и, наверное, Закарпатье – виден этот рост посещаемости в летний период. Я думаю, что между этими четырьмя областями и произошло перераспределение... Действительно, поток вырос. Туризм неизбежен», – отметил в Билецкий.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев в комментарии Крым.Реалии заявил, что туропоток в Крым в 2017-ом году не превысит прошлогоднего уровня – 1,6 млн человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости»