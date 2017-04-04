Правозащитнице Александре Матвийчук вручили премию «Храбрая женщина Украины»

Правозащитница Александра Матвийчук, которая работает в Центре гражданских свобод, стала первым номинантом международной премии «Храбрая женщина Украины-2017», которую учредили в стране. Почетную награду Александре Матвийчук вручила посол США в Украине Мари Йованович на официальной церемонии награждения в Американском доме 31 марта, сообщает «Евромайдан SOS» во вторник 4 апреля.

Принимая награду, Александра Матвийчук напомнила о роли украинских женщин, которые «во многом и является той движущей силой изменений, которые выводят Украину из зоны турбулентности, в которой страна находится уже несколько десятков лет».

По мнению правозащитницы, для Украины важным является преодоление стереотипного представления о роли женщины и «разрушения стеклянного потолка, который заставляет украинских женщин в очень многих сферах ежедневно доказывать свою профпригодность».

Александра Матвийчук работает в правозащитной организации «Центр гражданских свобод», который осуществляет мониторинг политических преследований в аннексированном Крыму и документирует военные преступления на неконтролируемых украинской властью территориях Донбасса, а также общественный контроль над органами власти, поддерживает реформы в сфере полиции, судов и прокуратуры. Также Александра Матвийчук координирует гражданскую инициативу «Евромайдан SOS».