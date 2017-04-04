МВД Украины ожидает приезда 20 000 человек на «Евровидение»

Министерство внутренних дел Украины заявляет, что, по предварительным оценкам, на песенный конкурс «Евровидение-2017» прибудет не менее 20 000 человек.

«Мы понимаем, что не все будут пытаться просто приехать в Украину, посмотреть, а некоторые будут иметь и другие замыслы. Поэтому самое главное – предусмотреть все, начиная с границы, начиная с аэропорта «Борисполь». Именно поэтому первый этап учений мы проводим непосредственно здесь, по порядку пограничного контроля», – заявил 4 апреля во время командно-штабных учений в международном аэропорту «Борисполь» первый заместитель министра внутренних дел Украины генерал-полковник Сергей Яровой.

Он сообщил, что во время проведения песенного конкурса «Евровидение» запланированы три режима работы: усиленный, пиковый и чрезвычайный, и выразил уверенность в том, что «полиция, гвардия и пограничная служба готовы к любым форс-мажорным ситуациям».

По данным МВД, во время проведения «Евровидения» военнослужащие Нацгвардии совместно с Нацполицией и представителями других силовых структур будут гарантировать безопасность Международного выставочного центра, Еврогородка, Международного центра культуры и искусств «Октябрьский», церемонии «Красная дорожка», органов государственной власти и дипломатических объектов.

В составе каждого из подразделений «будет необходимое количество полицейских, пограничников, военнослужащих, свободно владеющих английским языком», говорится в сообщении. Кроме того, личному составу Национальной гвардии выдадут 250 электронных переводчиков.

Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров добавил, что в случае осложнения оперативной обстановки в Нацгвардии будет в наличии военный оперативный резерв общей численностью около трех тысяч гвардейцев.

Накануне, после взрыва в метро российского Санкт-Петербурга, в МВД Украины сообщили, что полиция и гвардия трех городов, где есть метро (Киев, Харьков, Днепр) переходит на усиленный вариант несения службы до 15 мая.

В мае в Киеве запланировано проведение международного песенного конкурса «Евровидение-2017»: церемония открытия конкурса состоится 7 мая, а финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять рок-группа О.Тorvald с песней Time.