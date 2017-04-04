Комитет по правам человека рекомендовал законопроект о лишении гражданства к повторному чтению

Комитет Верховной Рады по правам человека рекомендовал подготовить президентский законопроект о гражданстве к повторному первому чтению и выступил против автоматического лишения гражданства Украины. Решение об этом приняли на заседании комитета 4 апреля, сообщается на сайте ведомства.

13 марта президент Петр Порошенко внес как неотложный законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве», согласно которому гражданин, который добровольно приобрел гражданство другого государства, считается таким, что дал согласие на прекращение гражданства Украины.

Против этого законопроекта выступили некоторые организации. В частности, во Всемирном конгрессе украинцев призвали провести публичные слушания и выяснить, почему законопроект охватывает более широкий круг лиц, чем тех, кто находится на государственной службе.

Народный депутат Украины Георгий Логвинский (фракция «Народный фронт») сообщил, что законодательная инициатива Петра Порошенко по исключению возможности второго гражданства для украинцев не касается крымчан.

В феврале этого года внефракционный депутат Андрей Артеменко заявил, что более 100 депутатов имеют более одного паспорта.