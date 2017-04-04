В ООН начали расследование в отношении подозреваемого в химической атаке в Сирии

Следователи по делам военных преступлений Организации Объединенных Наций открыли следствие по делу подозреваемого в нападении в Сирии с применением химического оружия, в результате которого, как полагают, погибли десятки людей в городе, который удерживают повстанцы.

В заявлении об этом Комиссии расследований ООН по Сирии также осужден подозреваемый нападения на медучреждение, где лечили пострадавших. Оба эти нападения в случае подтверждения будут составлять состав военных преступлений и серьезных нарушений законодательства о правах человека, говорится в заявлении.

Совет безопасности ООН сообщил, что соберется в среду на экстренное заседание, чтобы обсудить эти нападения. Провести такое заседание ранее призвала Франция.

Специальный представитель ООН по делам Сирии Эндрю де Мистура заявил, что, хотя еще нет подтвержденных или официальных данных о результатах нападения, уже ясно, что оно было осуществлено с применением химического оружия и с воздуха.

По сообщениям Бюро наблюдению за правами человека в Сирии, которое имеет информаторов на местах событий, утром во вторник по удерживаемому повстанцами городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб был осуществлен воздушный удар, который могли совершить боевые самолеты или сил сирийского правительства, или России, которая поддерживает власти Сирии в ее войне против повстанцев и исламских экстремистов. Позже самолеты ударили и по больнице, куда доставили пострадавших, заявили медики и оппозиционные активисты. Погибли в общей сложности не менее 58 человек, а, возможно, и до 100, еще много пострадавших – возможно, до 400 человек.

По данным медиков и активистов, симптомы поражения – обморок, рвота, пена изо рта и т.д. – соответствуют поражению химическим оружием. Активисты говорят, что не имеют данных про использованное вещество; медики, по сообщениям, заявили, что речь может идти про нервно-паралитический газ зарин.

В России Министерство обороны заявило, что его самолеты не совершали ударов вблизи Хан-Шейхуна.

Военные Сирии отрицают, что совершили там удар с применением химического оружия.

А правительство Сирии по поводу инцидента заявило, что не совершало химического нападения в Хан-Шейхуне, но уничтожило там «склад химического оружия террористов», как в Дамаске называют повстанцев. По заявлению правительства, удар осуществили с истребителей-бомбардировщиков Су-22 (экспортной версии Су-17), которые, как говорят в Дамаске, не способны нести химическое оружие.

Власть президента Сирии Башара аль-Асада целом отрицает, что использует химическое оружие против повстанцев, и обвиняет в его использовании самих же повстанцев.

По данным расследования ООН о предыдущих случаях использования химического оружия в Сирии, правительственные сирийские войска использовали хлор как химическое оружие по крайней мере трижды в 2014-2015 годах. Также было задокументировано использование химического оружия экстремистскими группировками «Исламское государство».

Сообщение о новом нападении с применением химического оружия в Сирии поступило накануне запланированной на среду международной конференции о будущем Сирии и региона, который должен состояться в бельгийском Брюсселе.