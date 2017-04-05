Главный аналитик по делам России в США переходит в Совет нацбезопасности

В США аналитический центр «Институт Брукингза» сообщил, что высоко уважаемый аналитик по делам России Фиона Хилл взяла длительный неоплачиваемый отпуск, чтобы занять пост заместителя помощника президента США и старшего директора по европейским и российским делам Совета национальной безопасности США.

О назначении Фионы Хилл в Совет нацбезопасности ходили слухи еще в прошлом месяце, но Белый дом тогда не подтвердил их.

С 2006 по 2009 год она работала на должности «офицера национальной разведки» (главного эксперта) по России и Евразии в Совете национальной разведки – аналитическом центре разведывательных и специальных служб США.

Фиона Хилл также является автором книги «Путин: оперативник в Кремле», изданной в 2013 году и в обновленном издании в 2015 году. В ней она заявляет, что президент России Владимир Путин радушно использует разнообразные формы «шантажа, запугивания, наказания и вопиющего искажения правды» с целью защищать политику России и свое пребывание в должности.