Сенаторы США призвали Лукашенко освободить задержанных протестующих

Группа сенаторов США, которые представляют обе ведущие партии, направили письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко. В этом обращении сенаторы выражают «серьезную озабоченность» из-за подавления сопротивления граждан, протестовавших против спорного налога на безработных, и призывают немедленно освободить задержанных.

«Мы по-прежнему обеспокоены потоком политически мотивированных задержаний и преследованием мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, журналистов, правозащитников и других активистов гражданского общества», – говорится в тексте документа.

В письме, обнародованном 5 апреля, сенаторы выражают обеспокоенность относительно планов использования Россией белорусской территории для «провокационных военных игр». Москва планирует провести совместные с Беларусью военные маневры под названием «Запад» в сентябре этого года.

Письмо подписали демократы Ричард Дурбин и Джин Шахин и республиканцы Марко Рубио и Джон Маккейн.

Многие белорусы протестовали против налога, введенного правительством Лукашенко по безработных. Это привело к массовым арестам десятков демонстрантов и активистов 25 марта и к серии одиночных арестов в течение нескольких недель перед этой датой.