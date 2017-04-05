МИД Украины проверяет информацию о поездке мэра Ялты в Италию – Беца

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о поездке подконтрольного Кремлю главы ялтинской администрации Андрея Ростенко в Италию. Об этом 5 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Как только появится проверенная информация, мы сразу сделаем заявление по этому поводу», – отметила Беца.

В конце марта сообщалось, что российский глава администрации Ялты Андрей Ростенко посетил Италию «с официальным визитом».

Ростенко утверждал, что главная цель визита делегации – развитие взаимоотношений между Ялтой и Венецией, снятие санкций с Крыма, а также признание псевдореферендума в 2014 году.

В ведомстве уточнили, что крымская делегация встретилась с президентом регионального парламента Венето Роберто Чамбетти в Венеции.

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов в 2016 году сообщил о приезде на полуостров представителей депутатов итальянских региональных парламентов провинций Венето, Ломбардии, Лигурии, Тосканы, Эмилии-Романьи.

В Верховной Раде Украины осудили решение итальянских парламентариев посетить аннексированный Россией Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».