Джемилев: «режим, под которым оказался крымскотатарский народ, хуже советского»

В Крыму после аннексии установлен «жесткий полубандитский тоталитарной режим, который по некоторым своим признакам даже хуже советского». Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время конференции, посвященной вопросам конфликтов и насилию в мире, которая проходит в эти дни в столице Словакии Братиславе.

«Борьба крымских татар была долгой и упорной, но в конечном счете успешной. Сотни людей прошли через тюрьмы и лагеря, некоторые так и закончили свою жизнь в тюремных застенках. Много людей, боровшихся за возвращение на свою родину, так и не увидели ее, похоронены на чужбине», – отметил он.

Но, по словам Джемилева, крымские татары вернулись на родину, не пролив при этом ни единой капли чужой крови.

«Народ, который поле полувекой ссылки наконец-то вернулся на родину, вновь под натиском репрессий постепенно вынужден покидать Крым и переселяться в материковую часть Украины», – подытожил он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».