Аксенов поручил усилить меры безопасности на стратегических объектах Крыма

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить меры безопасности на стратегических инфраструктурных и социальных объектах аннексированного полуострова. Об этом 5 апреля сообщает его пресс-служба.

«Поручаю правоохранительным органам, силовым структурам совместно с органами исполнительной государственной власти Республики Крым принять дополнительные меры по минимизации угроз совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры: Керченской паромной переправе и международном аэропорту Симферополь, а также на объектах топливно-энергетического комплекса, жизнеобеспечения и предприятиях промышленности», – говорится в сообщении.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за него. Российские правоохранители квалифицировали взрыв как теракт. Следователи также заявили, что еще одно взрывное устройство обнаружили на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге, его обезвредили.

В Следственном комитете России сообщили 4 апреля, что взрывное устройство в петербургском метро активировал 22-летний Акбарджон Джалилов. Российские следователи сделали это заявление через день после того, как в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, 49 были ранены.