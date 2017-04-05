На суде по «делу Чийгоза» свидетель не подтвердил агрессии проукраинских активистов – Полозов

На очередном судебном заседании по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза заслушали свидетелей событий 26 февраля 2014 года под Верховной Радой АРК. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов в видеообращении, которое опубликовал в Фейсбуке активист Заир Смедляев.

По словам Полозова, суд заслушал свидетельницу Сание Аметову, которая заявила, что агрессии присутствовавшие на митинге проукраинские активисты не проявляли, в начале мероприятия «все было достаточно спокойно».

«25 февраля 14 года ей позвонил Заур Смирнов и сообщил, что 26 февраля состоится митинг у здания Верховной Рады АРК. Она вместе с другими жителями Красноперекопского района приехала 26 февраля к зданию Верховной Рады, всего их было около 30 человек. Там уже находились участники проукраинского и пророссийского митинга», – рассказал Полозов.

По словам Аметовой, они приехали на митинг со своими флагами, и древки для флагов, по ее словам, не могли использоваться как черенки от лопат, поскольку там используются более длинные палки и меньшего диаметра. Она добавила, что людям никто не говорил, где им становиться. Также Аметова сказала, что видела на митинге крымского Муфтия Эмирали Аблаева, позднее она увидела Рефата Чубарова и Ахтема Чийгоза.

«После обеда она увидела, что к группе пророссийских активистов присоединилась значительная колонна людей, по словам очевидцев, они приехали из Севастополя, и после этого начались активные действия пророссийских митингующих», – процитировал слова свидетельницы адвокат Николай Полозов.

Он добавил, что после допроса свидетельницы судебное заседание завершилось. После обеда 5 апреля состоится заседание апелляционной инстанции по рассмотрению жалобы защиты Ахтема Чийгоза на продление ему срока содержания под стражей.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.