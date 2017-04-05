В Крыму суд «удалил» Чийгоза с заседания, отключив видеотрансляцию

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста главе Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза принял решение «удалить» подсудимого за нарушение порядка и отключил трансляцию, с помощью которой Чийгоз участвовал в заседании суда.

Как сообщает 5 апреля корреспондент Крым.Реалии, коллегия, в составе судей Юрия Гриценко, Сергея Рубанова и Тимура Слезко, в начале заседания приняла решение не объявлять отвод прокурору, несмотря на то, что представитель стороны обвинения Андрей Колтырин не предоставил приказ руководства о назначении на этот процесс.

Ахтем Чийгоз прокомментировал это, и судьи сделали ему замечание за нарушение порядка, а позднее решили поставить на рассмотрение вопрос об удалении Чийгоза, несмотря на то, что он не присутствовал в зале заседания, а принимал участие дистанционно.

Также, сообщает корреспондент Крым.Реалии, судьи сделали замечание адвокату Николаю Полозову, и приняли решение продолжать рассмотрение апелляционной жалобы в отсутствие Ахтема Чийгоза и одного из его адвокатов.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 23 марта продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 7 июля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.