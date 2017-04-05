Радио Крым.Реалии. Не изменившие присяге. Судьба севастопольских курсантов

В конце марта 27 бывших курсантов севастопольской Академии военно-морских сил имени Нахимова, не изменивших присяге, окончили Институт ВМС Одесской морской академии. Что происходило в Академии военно-морских сил во время аннексии? Как сложились судьбы курсантов? Какие перспективы у выпускников для службы в Военно-морских силах Украины?

Гости эфира – первый заместитель начальника Института военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия» Александр Веретельников и курсант Института военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия» Руслан Кукленко.

Ведущий – Александр Голубов.

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