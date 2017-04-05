Крымские сторонники Навального будут обжаловать приговоры суда, признавшие их виновными

Активист Алексей Ефремов и координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев обжаловали приговоры российских судов Крыма, которые признали их виновными в административных правонарушениях.

«Апелляция Дмитрия Кисиева была подана в Верховный суд Крыма, дата ее рассмотрении пока неизвестна. Я также подал апелляцию, несмотря на то, что ранее приговор суда первой инстанции уже был обжалован МВД. Заседание суда по моему делу пройдет 24 апреля в 14:30», – рассказал Крым.Реалии Алексей Ефремов.

Защищать крымских активистов будет российский адвокат Алексей Ладин.

«Ладин приедет завтра в Симферополь, мы с ним встретимся и обсудим все нюансы по поводу линии защиты и дальнейших перспектив», – подытожил Ефремов.

26 марта крымские сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального в Симферополе организовали несколько одиночных пикетов в поддержку протестов «Димон Ответит». В итоге задержано было около 10 человек. Двух из них (Дмитрия Кисиева и Алексея Ефремова – КР) осудили по статье КоАП России за неповиновение сотрудникам полиции. Кисиев был приговорен к 10 суткам административного ареста, Ефремову был назначен штраф в размере 500 рублей.

Ранее стало известно, что полиция обжаловала приговор Алексею Ефремову. Активист считает, что сотрудники крымского МВД рассчитывают арестовать его на 10 или 15 суток.